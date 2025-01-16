Вяльбе — о Казани: замечательный плов! Спортсмены чувствуют запах — и им нелегко

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила первые две гонки на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

«Обе гонки были очень жаркими. Буквально в секундах первые три-четыре-пять мест что у мужчин, что у женщин. Я люблю такой накал страстей, когда не минутами выигрывают, а вот так, в борьбе. Сегодня к тому же прекрасная лыжная погода, сервису не надо было голову ломать. Отличная атмосфера, плов замечательный! Мне кажется, спортсмены чувствуют запах плова — и нелегко им. Аппетит разгорается.

Любой спортсмен хочет, чтобы за него болели. Тяжёлый подъём после долгой равнины, здорово, что там есть болельщики. Вообще тут очень много поддержки, Казань — редкий город, где мы выступаем с таким количеством болельщиков. И это очень приятно. Уверена, что в выходные тут яблоку будет негде упасть, к тому же погода будет приятнее», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.