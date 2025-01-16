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Вице-президент ФЛГР — о Большунове: мы Сашу ждём, всё будет нормально. Сомнений нет

Вице-президент ФЛГР — о Большунове: мы Сашу ждём, всё будет нормально. Сомнений нет
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России и президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев прокомментировал состояние трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Он улетел по личным причинам, не будем уточнять. Дело в том, что переболела вся группа Бородавко. Непросто выступать в таком состоянии, и когда человек талантливый, имеет такие спортивные достижения, спортивное тело. И, видимо, сказывается на всём организме. Не только быстро восстанавливается, но есть и риски.

Значит, другим ребятам надо готовиться. Мы Сашу ждём, всё будет нормально. Сомнений нет», — передаёт слова Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне у Большунова, который с недавних пор представляет Татарстан, только одна серебряная медаль. От выступления на четвёртом этапе Кубка России в Казани Александр отказался.

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