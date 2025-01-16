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Вяльбе — о сборной Татарстана: пусть попробуют догнать

Вяльбе — о сборной Татарстана: пусть попробуют догнать
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России и президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев, а также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказались о результатах спортсменов Республики Татарстан в текущем сезоне.

«Как и все, мы радуемся нашим победам. Другого и не ждали. Но и Артём Мальцев, и Денис Спицов — все приехали за победами. Они сказали: «Казань будем брать!» Уже всё ближе и ближе», — передаёт слова Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Догнать? Пусть попробуют», — добавила Елена Вяльбе.

В команду Татарстана перед стартом сезона-2024/2025 перешли сразу несколько спортсменов из основного состава сборной России.

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