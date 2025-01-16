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Коростелёв — об Ардашеве: лишние 2 кг на подъёме не утащил. А я оливье не ел

Коростелёв — об Ардашеве: лишние 2 кг на подъёме не утащил. А я оливье не ел
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России, мастер спорта России, российский лыжник Савелий Коростелёв поделился мнением о выступлении Сергея Ардашева в индивидуальной гонке на 15 км на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
16 января 2025, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
31:07.1
2
Артём Мальцев
Тюменская область
+6.0
3
Денис Спицов
Тюменская область
+8.2

«Хотелось показать себя, потому что до этого три гонки не удались. А тут получилось взять своё и оставить, как надеюсь, неудачные гонки в прошлом году. Поддержка болельщиков здесь классная, даже в будний день. Мы не бегаем при пустых трибунах — это здорово.

Ардашев говорил, что прибавил несколько килограмм за праздники? Вот, видимо, он эти 2 кг лишние на подъёме и не утащил. На самом деле слежу за своим питанием, но в то же время не скажу, что как-то себя жёстко ограничиваю. Скажем так, оливье я не ел. На Новый год мы были на тренировочном мероприятии на «Лауре». Вместе с биатлонистами посидели, отметили. Большой стол был, семья наша лыжно-биатлонная. И в общем-то всё, где-то в час ночи все разошлись.

Шуточный новогодний старт? У нас была традиция проводить костюмированную шоу-гонку 31 декабря у бабушки с дедушкой. Но она в Перми, а мы были в Сочи. Шоу-гонка была у нас в Рязани», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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