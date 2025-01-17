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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 6-й этап: расписание гонок, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 6-й этап: расписание гонок, где смотреть
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Сегодня, 17 января, в Ле Рус (Франция) начнётся шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

17 января
15:30 мск. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль.
17:45 мск. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль.

18 января
14:15 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
15:00 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
16:45 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Финал.
17:10 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал.

19 января
13:20 мск. Женщины. 20 км. Масс-старт, классический стиль.
17:45 мск. Мужчины. 20 км. Масс-старт, классический стиль.

Трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России осуществляют каналы холдинга «Матч ТВ».

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