Кубок мира по лыжным гонкам, 6-й этап: во сколько мужская разделка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Ле Рус (Франция) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужская разделка на 10 км свободным стилем. Старт гонки запланирован на 15:30 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 15:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 6-й этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

18. Калле Хальфварссон (Швеция)

26. Ивер Андерсен (Норвегия)

33. Фридрих Мох (Германия)

35. Уго Лапалус (Франция)

37. Пол Голберг (Норвегия)

41. Вильям Порома (Швеция)

47. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

49. Мика Фермойлен (Австрия)

55. Йенс Бурман (Швеция)

57. Ийво Нисканен (Финляндия).