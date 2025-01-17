Кубок мира по лыжным гонкам, 6-й этап: во сколько женская разделка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Ле Рус (Франция) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женская разделка на 10 км свободным стилем. Старт гонки запланирован на 17:45 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 17:40 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 6-й этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист (частично):

19. Катарина Хенниг (Германия)

21. Кертту Нисканен (Финляндия)

25. Фрида Карлссон (Швеция)

27. Виктория Карль (Германия)

29. Джессика Диггинс (США)

33. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)

35. Моа Илар (Швеция)

37. Рози Бреннан (США)

39. Эбба Андерссон (Швеция)

43. Тереза Штадлобер (Австрия).