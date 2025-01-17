Ивер Андерсен победил в разделке на этапе КМ во Франции, Ийво Нисканен — 19-й

Норвежский лыжник Ивер Андерсен стал победителем гонки с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025. Он преодолел дистанцию 10 км свободным стилем за 19.50,6.

Второе место занял ещё один представитель Норвегии Пол Голберг, проигравший победителю 5,2 секунды. Тройку призёров замкнул американский лыжник Бен Огден (+ 9,1).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины: