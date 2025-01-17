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Ивер Андерсен победил в разделке на этапе КМ во Франции, Ийво Нисканен — 19-й

Ивер Андерсен победил в разделке на этапе КМ во Франции, Ийво Нисканен — 19-й
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Норвежский лыжник Ивер Андерсен стал победителем гонки с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025. Он преодолел дистанцию 10 км свободным стилем за 19.50,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Ивер Тильдхейм Андерсен
Норвегия
19:50.6
2
Пол Голберг
Норвегия
+5.2
3
Бен Огден
США
+9.1

Второе место занял ещё один представитель Норвегии Пол Голберг, проигравший победителю 5,2 секунды. Тройку призёров замкнул американский лыжник Бен Огден (+ 9,1).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины:

  1. Ивер Андерсен (Норвегия) - 19.50,6.
  2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,2.
  3. Бен Огден (США) + 9,1.
  4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 18,3.
  5. Вильям Порома (Швеция) + 25,1.
  6. Эдвин Ангер (Швеция) + 26,2.
Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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