Джессика Диггинс выиграла разделку на этапе КМ во Франции, Виктория Карль — вторя
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей гонки с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 22.37,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
17 января 2025, пятница. 17:45 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
22:37.7
2
Виктория Карль
Германия
+19.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+20.1
Вторую строчку заняла немецкая спортсменка Виктория Карль, отстав от лидера на 19,5. Тройку сильнейших замкнула представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн (+20,1).
Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 22.37,7
- Виктория Карль (Германия) — отставание +19,5
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +20,1
- Тереза Штадлобер (Австрия) +21,9
- Эбба Андерссон (Швеция) +27,0
- Пия Финк (Германия) +27,5
- Фрида Карлссон (Швеция) +38,2
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