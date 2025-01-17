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Джессика Диггинс выиграла разделку на этапе КМ во Франции, Виктория Карль — вторя

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей гонки с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 22.37,7.

Вторую строчку заняла немецкая спортсменка Виктория Карль, отстав от лидера на 19,5. Тройку сильнейших замкнула представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн (+20,1).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины: