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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Амундсен — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Амундсен — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в гонке с раздельным стартом на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Харальд Амундсен с результатом 836 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Уго Лапалус (805).

Лыжные гонки. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков
  2. Харальд Амундсен (Норвегия) — 836
  3. Уго Лапалус (Франция) — 805
  4. Симен Крюгер (Норвегия) — 787
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 776
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 773
  7. Эдвин Ангер (Швеция) — 771
  8. Мика Фермойлен (Австрия) — 769
  9. Фридрих Мох (Германия) — 699
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