Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Амундсен — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в гонке с раздельным стартом на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Харальд Амундсен с результатом 836 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Уго Лапалус (805).

Лыжные гонки. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Общий зачёт. Мужчины: