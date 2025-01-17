Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Амундсен — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в гонке с раздельным стартом на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Харальд Амундсен с результатом 836 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Уго Лапалус (805).
Лыжные гонки. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков
- Харальд Амундсен (Норвегия) — 836
- Уго Лапалус (Франция) — 805
- Симен Крюгер (Норвегия) — 787
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 776
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 773
- Эдвин Ангер (Швеция) — 771
- Мика Фермойлен (Австрия) — 769
- Фридрих Мох (Германия) — 699
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