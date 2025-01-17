Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — лидер, Йохауг — вторая, Эйре Слинн — третья
Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшней гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа в Ле Рус в активе Диггинс 1289 очков.
Вторую строчку занимает четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг с результатом 1065. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1043).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 1289 очков
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1043
- Виктория Карль (Германия) — 1020
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 883
- Хейди Венг (Норвегия) — 859
- Эбба Андерссон (Швеция) — 769
- Тереза Штадлобер (Австрия) — 764
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