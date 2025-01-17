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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — лидер, Йохауг — вторая, Эйре Слинн — третья

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — лидер, Йохауг — вторая, Эйре Слинн — третья
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшней гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа в Ле Рус в активе Диггинс 1289 очков.

Вторую строчку занимает четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг с результатом 1065. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1043).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 1289 очков
  2. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1043
  4. Виктория Карль (Германия) — 1020
  5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 883
  6. Хейди Венг (Норвегия) — 859
  7. Эбба Андерссон (Швеция) — 769
  8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 764
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