Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — лидер, Йохауг — вторая, Эйре Слинн — третья

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшней гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа в Ле Рус в активе Диггинс 1289 очков.

Вторую строчку занимает четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг с результатом 1065. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1043).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 1289 очков Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065 Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1043 Виктория Карль (Германия) — 1020 Кертту Нисканен (Финляндия) — 883 Хейди Венг (Норвегия) — 859 Эбба Андерссон (Швеция) — 769 Тереза Штадлобер (Австрия) — 764