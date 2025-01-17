В австрийской лыжной ассоциации подтвердили, что ведут переговоры с Петтером Нортугом

Менеджер по связям с общественностью австрийской лыжной ассоциации Маркус Айхнер подтвердил, что они получили запрос от двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, 13-кратного чемпиона мира норвежского лыжника Петтера Нортуга, который заявил, что может перейти в сборную Австрии.

«Во время чемпионата мира по лыжным видам спорта мы будем координировать свои действия с норвежскими коллегами по этому вопросу. Мы также уже проинформировали министерство спорта Австрии о намерениях Петтера.

Мы находимся в контакте и в ближайшие недели проведём дополнительные переговоры. Сейчас мы не можем сказать ничего больше», — приводит слова Айхнера VG.