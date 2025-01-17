Фрида Карлссон — о возвращении на КМ: такое ощущение, что я безработная и занимаюсь хобби

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о своём возвращении на Кубок мира — 2024/2025 после травмы стопы.

«Была в своём собственном маленьком мире и наслаждалась работой. Становится всё лучше и лучше, хорошо провела время. Наверное, у меня неплохо получается оставаться в своём собственном пузыре. Такое ощущение, что я безработная и просто занимаюсь своим хобби. Это было «приятно». Мне нравится заниматься спортом, но, конечно, это «да! Наконец-то!» — приводит слова Карлссон Nettavisen.

Напомним, Фрида Карлссон в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус заняла седьмое место. Она отстала от лидера на 38,2 секунды. Победительницей стала американка Джессика Диггинс. Её время — 22.37,7.