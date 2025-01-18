Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько женский спринт, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт женский спринт классическим стилем. Старт квалификации запланирован на 10:00 мск. Финал начнётся не ранее 13:41 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Женщины. Частичный старт-лист:
1. Алёна Баранова (Москва — Томская область)
2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)
3. Анатсасия Кириллова (ХМАО-Югра)…
6. Екатерина Евтягина (Москва — Оренбургская)…
9. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)…
11. Елизавета Маслакова (Москва)
12. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…
16. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)
17. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…
20. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…
22. Татьяна Сорина (Тюменская область)…
31. Наталья Терентьева (Республика Татарстан)