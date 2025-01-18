Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько женский спринт, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт женский спринт классическим стилем. Старт квалификации запланирован на 10:00 мск. Финал начнётся не ранее 13:41 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Женщины. Частичный старт-лист:

1. Алёна Баранова (Москва — Томская область)

2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)

3. Анатсасия Кириллова (ХМАО-Югра)…

6. Екатерина Евтягина (Москва — Оренбургская)…

9. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)…

11. Елизавета Маслакова (Москва)

12. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…

16. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)

17. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…

20. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

22. Татьяна Сорина (Тюменская область)…

31. Наталья Терентьева (Республика Татарстан)