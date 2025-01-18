Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько мужской спринт, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт мужской спринт классическим стилем. Старт квалификации запланирован на 10:35 мск. Финал начнётся не ранее 13:51 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Мужчины. Частичный старт-лист:

2. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан)…

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

6. Александр Терентьев (Тюменская — Ямало-Ненецкий АО)…

10. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)…

15. Александр Большунов (Республика Татарстан)…

17. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).

18. Константин Тиунов (Москва)…

24. Денис Филимонов (Республика Татарстан)…

29. Владислав Осипов (Республика Татарстан).