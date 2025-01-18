«Всю жизнь был в тени Петтера». Эвен Нортуг рассказал, что рад оказаться на КМ в Ле Рус

Норвежский лыжник Эвен Нортуг рассказал, что рад оказаться на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Ле Рус (Франция) подальше от своего брата двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, 13-кратного чемпиона мира норвежского лыжника Петтера Нортуга.

«Хорошо попасть во Францию. Единственное, что имело для меня смысл, — это то, что еду туда. Всю жизнь был в тени Петтера, так что когда попаду на национальный чемпионат, мне будет ещё хуже, чем когда-либо», — приводит слова Нортуга VG.

Эвен Нортуг выступит в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция)