Терентьев выиграл пролог спринта классикой на 5-м этапе Кубка России, Большунов стал 4-м

В лыжно-биатлонном комплексе Мирный (Казань) завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.

Лыжные гонки. Кубок России, 5-й этап, Мирный. Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины:

Александр Терентьев — 2.50,45. Савелий Коростелёв — отставание 0,04. Сергей Ардашев +1,28. Александр Большунов +1,59. Иван Безматерных +2,34. Александр Бакуров +2,73.

У женщин пролог спринта выиграла Анастасия Фалеева. Старт забегов на выбывание запланирован на 12:00 мск.