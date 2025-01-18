Терентьев выиграл пролог спринта классикой на 5-м этапе Кубка России, Большунов стал 4-м
В лыжно-биатлонном комплексе Мирный (Казань) завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.
Лыжные гонки. Кубок России, 5-й этап, Мирный. Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины:
- Александр Терентьев — 2.50,45.
- Савелий Коростелёв — отставание 0,04.
- Сергей Ардашев +1,28.
- Александр Большунов +1,59.
- Иван Безматерных +2,34.
- Александр Бакуров +2,73.
У женщин пролог спринта выиграла Анастасия Фалеева. Старт забегов на выбывание запланирован на 12:00 мск.
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