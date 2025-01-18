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Терентьев выиграл пролог спринта классикой на 5-м этапе Кубка России, Большунов стал 4-м

Терентьев выиграл пролог спринта классикой на 5-м этапе Кубка России, Большунов стал 4-м
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В лыжно-биатлонном комплексе Мирный (Казань) завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
18 января 2025, суббота. 10:35 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России, 5-й этап, Мирный. Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины:

  1. Александр Терентьев — 2.50,45.
  2. Савелий Коростелёв — отставание 0,04.
  3. Сергей Ардашев +1,28.
  4. Александр Большунов +1,59.
  5. Иван Безматерных +2,34.
  6. Александр Бакуров +2,73.

У женщин пролог спринта выиграла Анастасия Фалеева. Старт забегов на выбывание запланирован на 12:00 мск.

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