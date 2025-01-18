Кубок мира, 6-й этап, женщины: во сколько начнётся пролог спринта классикой, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Ле Рус пройдёт женский спринт в классическом стиле в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам. Его пролог начнётся в 14:15 мск, стадии на выбывание – в 16:45 мск. Забеги в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена». Начало трансляции намечено на 16:40 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира, 6-й этап, Ле Рус. Квалификация спринта, 1,3 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист (частично):

2. Лаура Гиммлер (Германия).

4. Джессика Диггинс (США).

6. Виктория Карль (Германия).

8. Йоханна Хагстрём (Швеция).

12. Майя Дальквист (Швеция).

16. Катержина Янатова (Чехия).

17. Мелисса Галь (Франция).

18. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

20. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия).

24. Йонна Сундлинг (Швеция).

25. Кертту Нисканен (Финляндия).

27. Рози Бреннан (США).

28. Надине Фендрих (Швейцария).

29. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

30. Эмма Рибом (Швеция).

31. Эва Уревц (Словения).