Анастасия Фалеева выиграла спринт на этапе Кубка России в Казани, Терентьева — вторая
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Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.25,77. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева с отставанием 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула Алёна Баранова, отставшая от победительницы на 1,29 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 13:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
3:25.77
2
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
+0.15
3
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.29
Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:
- Анастасия Фалеева — 3.25,77.
- Наталья Терентьева — отставание 0,15.
- Алёна Баранова +1,29.
- Татьяна Сорина +2,67.
- Ольга Сергеева +4,61.
- Екатерина Никитина +8,28.
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