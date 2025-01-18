Анастасия Фалеева выиграла спринт на этапе Кубка России в Казани, Терентьева — вторая

Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.25,77. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева с отставанием 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула Алёна Баранова, отставшая от победительницы на 1,29 секунды.

Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал: