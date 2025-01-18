Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Казани, Большунов занял третье место
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.55,60. Второе место занял Ермил Вокуев с отставанием 0,14 секунды. Тройку призёров замкнул трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отставший от победителя на 0,54 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 13:38 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:55.60
2
Ермил Вокуев
Республика Коми
+0.14
3
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.54
Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Спринт классическим стилем. Мужчины. Финал:
- Александр Терентьев — 2.55,60.
- Ермил Вокуев — отставание 0,14.
- Александр Большунов +0,54.
- Иван Горбунов +0,56.
- Константин Тиунов +4,26.
- Сергей Забалуев +4,48.
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