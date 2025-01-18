Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Казани, Большунов занял третье место

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.55,60. Второе место занял Ермил Вокуев с отставанием 0,14 секунды. Тройку призёров замкнул трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отставший от победителя на 0,54 секунды.

Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Спринт классическим стилем. Мужчины. Финал:

Александр Терентьев — 2.55,60. Ермил Вокуев — отставание 0,14. Александр Большунов +0,54. Иван Горбунов +0,56. Константин Тиунов +4,26. Сергей Забалуев +4,48.