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Йоханнес Клебо отреагировал на завершение карьеры Йоханнеса Бё

Йоханнес Клебо отреагировал на завершение карьеры Йоханнеса Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал новость о завершении карьеры пятикратного олимпийского чемпиона биатлониста Йоханнеса Бё.

«Великая карьера и ещё более великий человек», — написал Клебо в соцсетях.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026, которая пройдёт в Италии. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

Последним стартом в карьере Йоханнеса Бё станет этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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