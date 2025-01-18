Йоханнес Клебо отреагировал на завершение карьеры Йоханнеса Бё

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал новость о завершении карьеры пятикратного олимпийского чемпиона биатлониста Йоханнеса Бё.

«Великая карьера и ещё более великий человек», — написал Клебо в соцсетях.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026, которая пройдёт в Италии. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

Последним стартом в карьере Йоханнеса Бё станет этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.