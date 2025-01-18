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Анастасия Фалеева — о шестом победном спринте подряд: не верьте, что это легко

Анастасия Фалеева — о шестом победном спринте подряд: не верьте, что это легко
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Двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала победу в спринте в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани.

«Как я выиграла шесть спринтов кряду? Видимо, всё делаю профессионально. Получилась отличная гонка на самом деле. Всё супер. Сама не до конца понимаю, как всё получается так здорово. Стараюсь, каждый спринт для меня – это испытание над собой. Если кажется, что легко, – не верьте. Хочу выиграть, конечно, все спринты, столько, сколько получится.

Начала работать с подъёма и уже до финиша думала, какую тактику применять. По ходу гонки поняла, что нечего тут делать такого, надо просто работать до конца. Опасалась каких-то эксцессов, сцеплений лыж и палок. Всё-таки этот подъём такой, беговой получается. А в остальном переживала по поводу Наташи Терентьевой, конечно же.

Скиатлон завтра бегу, но при этом я не в лучшей своей форме ещё, не в лучшем состоянии. На пик своей формы ещё не выходила, планирую подойти в нужной форме к чемпионату России», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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