Терентьев — о Большунове: помимо Александра, у нас есть и другие соперники

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в классическом спринте в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в лыжно-биатлонном комплексе Мирный (Казань).

«Помимо Александра Большунова, у нас есть и другие соперники, много соперников. Все ведут борьбу за победу, неважно, кто рядом бежит. На 90% готов из 100%, пожалуй. Удивила ли меня неудача Коростелёва? Это спринт, тут всегда всё непредсказуемо. Бывает, и крепление отстёгивается, и ломается палка, кто-то падает. Думаю, что с Савелием всё в порядке, восстановится, завтра будет бороться за победу.

Хорошо, что пока иду без болезней, чувствую, что есть стабильность. У меня всегда одна и та же тактика, от забега к забегу. Выходить последним, на спуске выкатывать и к подъёму стараться выбиваться на второе место. Скиатлон бегу, план один – выходить на старт и максимально выкладываться. Сложно сказать, кто будет главным соперником, все будут бороться», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.