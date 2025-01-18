Наталья Терентьева пропустит скиатлон на этапе Кубка России в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) объявила, что пропустит скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России в Казани.

В прошедшем сегодня, 18 января, спринте в классическом стиле Терентьева заняла второе место.

«Завтра я не буду бежать скиатлон. Не буду участвовать в гонке, не нужно форсировать, я ещё пока не готова бежать все гонки подряд. Конечно, мне очень хочется, потому что, когда ты выигрываешь, это мотивирует бежать и бежать ещё. Но пока что всё-таки нет, я приторможу», –сказала Терентьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.