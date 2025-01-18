Хагстрём выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Ле Рус, Диггинс заняла 40-е место
Шведская лыжница Йоханна Хагстрём выиграла квалификацию спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Ле Рус (Франция). Она преодолела дистанцию за 3.04,13. Второе место заняла немка Лаура Гиммлер (отставание 0,2 секунды). Тройку лидеров замкнула шведка Маэрта Росенберг (+0,8).
Лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс не попала в четвертьфинал, заняв 40-е место (+12,3).
Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Спринт, классический стиль. Женщины, квалификация:
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 3.04,13.
- Лаура Гиммлер (Германия) — отставание 0,2.
- Маэрта Росенберг (Швеция) +0,8.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +1,2.
- Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +1,2.
- Надине Фендрих (Швейцария) +1,6.
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