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Хагстрём выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Ле Рус, Диггинс заняла 40-е место

Хагстрём выиграла квалификацию спринта на Кубке мира в Ле Рус, Диггинс заняла 40-е место
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Шведская лыжница Йоханна Хагстрём выиграла квалификацию спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Ле Рус (Франция). Она преодолела дистанцию за 3.04,13. Второе место заняла немка Лаура Гиммлер (отставание 0,2 секунды). Тройку лидеров замкнула шведка Маэрта Росенберг (+0,8).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Женщины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Квалификация
18 января 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено

Лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс не попала в четвертьфинал, заняв 40-е место (+12,3).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Спринт, классический стиль. Женщины, квалификация:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 3.04,13.
  2. Лаура Гиммлер (Германия) — отставание 0,2.
  3. Маэрта Росенберг (Швеция) +0,8.
  4. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,2.
  5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +1,2.
  6. Надине Фендрих (Швейцария) +1,6.
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