Терентьева — о Фалеевой: вижу, как она выросла, было бы тяжело бегать без соперничества
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) прокомментировала завоевание серебра в спринте классикой на пятом этапе Кубка России – 2024/2025 в Казани. В финале она уступила лишь Анастасии Фалеевой.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 13:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
3:25.77
2
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
+0.15
3
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.29
«Сегодня я неплохо себя показала. Всё-таки Настя – достаточно сильная спортсменка, и мне вот так без должной подготовки очень сложно с ней бороться. Вижу, как она выросла, меня мотивирует соперничество с ней. Здорово, когда есть интересная борьба. Это мотивирует.
Очень тяжело было бы бегать, будучи одной, когда все остальные заранее за спиной уже», – сказала Терентьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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