Терентьева — о Фалеевой: вижу, как она выросла, было бы тяжело бегать без соперничества

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) прокомментировала завоевание серебра в спринте классикой на пятом этапе Кубка России – 2024/2025 в Казани. В финале она уступила лишь Анастасии Фалеевой.

«Сегодня я неплохо себя показала. Всё-таки Настя – достаточно сильная спортсменка, и мне вот так без должной подготовки очень сложно с ней бороться. Вижу, как она выросла, меня мотивирует соперничество с ней. Здорово, когда есть интересная борьба. Это мотивирует.

Очень тяжело было бы бегать, будучи одной, когда все остальные заранее за спиной уже», – сказала Терентьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.