Терентьева — о стартах после беременности: не до конца понимаю, как поведёт себя организм

Лыжница Наталья Терентьева прокомментировала своё выступление на пятом этапе Кубка России в Казани и рассказала о восстановлении после беременности.

«Не сказала бы, что сильно удивлена своими результатами. Вернее, не знаю, если честно, сложно сказать. В какие-то моменты я удивлена сама собой, в каких-то моментах нет. Понимала, что должна вернуться на хороший уровень, и понятное дело, что у меня ещё не такое состояние, не максимальное.

Сейчас я не до конца понимаю, как поведёт себя мой организм, сами понимаете, ещё пяти месяцев не прошло, поэтому не буду форсировать подготовку», – сказала Терентьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.