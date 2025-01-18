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Терентьева — о стартах после беременности: не до конца понимаю, как поведёт себя организм

Терентьева — о стартах после беременности: не до конца понимаю, как поведёт себя организм
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Лыжница Наталья Терентьева прокомментировала своё выступление на пятом этапе Кубка России в Казани и рассказала о восстановлении после беременности.

«Не сказала бы, что сильно удивлена своими результатами. Вернее, не знаю, если честно, сложно сказать. В какие-то моменты я удивлена сама собой, в каких-то моментах нет. Понимала, что должна вернуться на хороший уровень, и понятное дело, что у меня ещё не такое состояние, не максимальное.

Сейчас я не до конца понимаю, как поведёт себя мой организм, сами понимаете, ещё пяти месяцев не прошло, поэтому не буду форсировать подготовку», – сказала Терентьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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