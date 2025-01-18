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Терентьев — о супруге: меня не удивляет, как выступает Наташа, — я вижу каждый её шаг

Терентьев — о супруге: меня не удивляет, как выступает Наташа, — я вижу каждый её шаг
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал высокие результаты своей супруги – олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Терентьевой (Непряевой) после возвращения из декрета.

В прошедшем сегодня, 18 января, спринте в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 Терентьева заняла второе место, уступив лишь Анастасии Фалеевой.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 13:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
3:25.77
2
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
+0.15
3
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.29

«Не удивляет, как выступает Наташа. Я с ней вместе всегда, вижу, как она тренируется, вижу, как отдаётся спорту. Каждый шаг её вижу, так что высокие результаты для меня не открытие», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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