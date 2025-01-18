Терентьев — о супруге: меня не удивляет, как выступает Наташа, — я вижу каждый её шаг

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал высокие результаты своей супруги – олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Терентьевой (Непряевой) после возвращения из декрета.

В прошедшем сегодня, 18 января, спринте в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 Терентьева заняла второе место, уступив лишь Анастасии Фалеевой.

«Не удивляет, как выступает Наташа. Я с ней вместе всегда, вижу, как она тренируется, вижу, как отдаётся спорту. Каждый шаг её вижу, так что высокие результаты для меня не открытие», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.