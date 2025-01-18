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Американец Огден выиграл квалификацию спринта на этапе КМ в Ле Рус, Шанава — второй

Американец Огден выиграл квалификацию спринта на этапе КМ в Ле Рус, Шанава — второй
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Американский лыжник Бен Огден выиграл квалификацию спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Ле Рус (Франция). Он преодолел дистанцию за 2.39,3. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 0,5 секунды). Тройку лидеров замкнул норвежец Эрик Вальнес (+2,3).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Мужчины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Квалификация
18 января 2025, суббота. 14:46 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Спринт, классический стиль. Мужчины, квалификация:

  1. Бен Огден (США) — 2.39,3.
  2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,5.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,3.
  4. Ондржей Черни (Чехия) +2,5.
  5. Эдвин Ангер (Швеция) +2,9.
  6. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,2.
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