Американец Огден выиграл квалификацию спринта на этапе КМ в Ле Рус, Шанава — второй

Американский лыжник Бен Огден выиграл квалификацию спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Ле Рус (Франция). Он преодолел дистанцию за 2.39,3. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 0,5 секунды). Тройку лидеров замкнул норвежец Эрик Вальнес (+2,3).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, шестой этап. Спринт, классический стиль. Мужчины, квалификация:

Бен Огден (США) — 2.39,3. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,5. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,3. Ондржей Черни (Чехия) +2,5. Эдвин Ангер (Швеция) +2,9. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,2.