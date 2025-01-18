«Я его очень хорошо понимаю». Терезе Йохауг — о завершении карьеры Йоханнеса Бё

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о завершении карьеры биатлониста Йоханнеса Бё.

«Я безумно впечатлена тем, что ему удавалось сохранять равновесие на протяжении стольких лет. У него двое детей в доме и отдых со сном проходят по-другому. И тебя мучает совесть.

Он фантастический спортсмен, который добился всего, поэтому я понимаю, что теперь пришло время и для других дел.

Думаю, в каком-то смысле он уже давно понимал, когда будет его последний сезон. Это можно почувствовать задолго до объявления. По крайней мере, я знала это ещё до Олимпиады, но не говорила об этом людям вслух. Я его очень, очень хорошо понимаю», — приводит слова Йохауг VG.