Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кристине Ставос Шистад выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус

Кристине Ставос Шистад выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус
Комментарии

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). Она преодолела дистанцию за 3.05,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Женщины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
3:05.7
2
Майя Дальквист
Швеция
+0.2
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.6

Второй стала представительница Швеции Майя Дальквист, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула её соотечественница Йонна Сундлинг (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Женщины:

  1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.05,7.
  2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание +0,2.
  3. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,6.
  4. Лаура Гиммлер (Германия) +2,0.
  5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +2,3.
  6. Эмма Рибом (Швеция) +8,0.
Материалы по теме
«Я его очень хорошо понимаю». Терезе Йохауг — о завершении карьеры Йоханнеса Бё
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android