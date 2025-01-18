Кристине Ставос Шистад выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). Она преодолела дистанцию за 3.05,7.

Второй стала представительница Швеции Майя Дальквист, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула её соотечественница Йонна Сундлинг (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Женщины: