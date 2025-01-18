Кристине Ставос Шистад выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). Она преодолела дистанцию за 3.05,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Женщины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
3:05.7
2
Майя Дальквист
Швеция
+0.2
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.6
Второй стала представительница Швеции Майя Дальквист, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула её соотечественница Йонна Сундлинг (+0,6).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Женщины:
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.05,7.
- Майя Дальквист (Швеция) — отставание +0,2.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +0,6.
- Лаура Гиммлер (Германия) +2,0.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +2,3.
- Эмма Рибом (Швеция) +8,0.
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