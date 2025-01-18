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Швед Эдвин Ангер победил в спринте на 6-м этапе КМ, опередив в финале трёх норвежцев

Швед Эдвин Ангер победил в спринте на 6-м этапе КМ, опередив в финале трёх норвежцев
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Шведский лыжник Эдвин Ангер стал победителем спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). В финальном забеге он преодолел дистанцию 1,3 км за 2.42,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Мужчины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 18:20 МСК
Окончено
1
Эдвин Ангер
Швеция
2:42.9
2
Ансгар Эвенсен
Норвегия
+0.6
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.2

Второе и третье места заняли представители Норвегии. Серебряную медаль завоевал Ансгар Эвенсен, отставший от лидера на 0,6 секунды. Тройку сильнейших замкнул Эрик Вальнес (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Мужчины.
Финал:

  1. Эдвин Ангер (Швеция) -  2.42,9 секунды.
  2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание  0,6.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,2.
  4. Эвен Нортуг  (Норвегия) +1,2.
  5. Джеймс Скунмейкер (США) +2,1.
  6. Люка Шанава (Франция) +9,9.
Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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