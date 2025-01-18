Швед Эдвин Ангер победил в спринте на 6-м этапе КМ, опередив в финале трёх норвежцев

Шведский лыжник Эдвин Ангер стал победителем спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). В финальном забеге он преодолел дистанцию 1,3 км за 2.42,9.

Второе и третье места заняли представители Норвегии. Серебряную медаль завоевал Ансгар Эвенсен, отставший от лидера на 0,6 секунды. Тройку сильнейших замкнул Эрик Вальнес (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Мужчины.

Финал: