Швед Эдвин Ангер победил в спринте на 6-м этапе КМ, опередив в финале трёх норвежцев
Поделиться
Шведский лыжник Эдвин Ангер стал победителем спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). В финальном забеге он преодолел дистанцию 1,3 км за 2.42,9.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Мужчины. Спринт 1.3 км. Классический стиль. Финал
18 января 2025, суббота. 18:20 МСК
Окончено
1
Эдвин Ангер
Швеция
2:42.9
2
Ансгар Эвенсен
Норвегия
+0.6
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.2
Второе и третье места заняли представители Норвегии. Серебряную медаль завоевал Ансгар Эвенсен, отставший от лидера на 0,6 секунды. Тройку сильнейших замкнул Эрик Вальнес (+1,2).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Мужчины.
Финал:
- Эдвин Ангер (Швеция) - 2.42,9 секунды.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание 0,6.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +1,2.
- Эвен Нортуг (Норвегия) +1,2.
- Джеймс Скунмейкер (США) +2,1.
- Люка Шанава (Франция) +9,9.
Комментарии
- 18 января 2025
-
18:38
-
18:25
-
16:57
-
16:10
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:33
-
15:33
-
15:28
-
15:16
-
14:46
-
13:49
-
13:38
-
12:04
-
11:19
-
10:41
-
10:00
-
06:00
-
00:48
- 17 января 2025
-
23:49
-
22:03
-
21:02
-
20:52
-
18:35
-
16:26
-
13:00
-
12:13
-
11:05
- 16 января 2025
-
17:37
-
17:14
-
16:08
-
16:03
-
16:00