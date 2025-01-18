Фалеева — о Терентьевой: очень рада возвращению Наташи. Подстёгивать друг друга — здорово

Двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о возвращении Натальи Терентьевой после беременности.

«Настрой сегодня был, разумеется, особенный, безусловно. Я рада очень возвращению Наташи, рада, что она так быстро восстановилась, потому что подстёгивать друг друга – это очень здорово. Вместе с этим растёт и наш профессионализм, воля к победе.

Вообще, сегодня не лучшее состояние было, какое хотелось бы видеть. Мы всё-таки спустились с гор, спустились с Сочи. Эти горы мне не очень подходят. Выбрали вариант потренироваться в тепле, потому что прошлый год показал, что здесь были очень сильные морозы, были проблемы с тренировочным процессом. И, чтобы не терять тренировки и готовиться в полной мере, мы уехали в Сочи. Но это не моё любимое место, честно скажу», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.