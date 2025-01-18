Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Терентьев вышел в лидеры, Большунов — 11-й

Лыжник Александр Терентьев, представляющий Тюменскую область, возглавил спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025. Он стал победителем спринта на пятом этапе в Казани, после чего в его активе стало 174 очка.

Второе и третье места занимают представители Республики Татарстан. На шесть очков от лидера отстаёт Сергей Ардашев. Тройку лучших замыкает Иван Горбунов (165). Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занимает 11-е место.

Кубок России — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Александр Терентьев (Тюменская область) — 174.

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 168.

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 165.

4. Константин Тиунов (Москва) — 162.

5. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 139.

6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 118...

11. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 100.