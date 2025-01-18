Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Терентьев вышел в лидеры, Большунов — 11-й

Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Терентьев вышел в лидеры, Большунов — 11-й
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжник Александр Терентьев, представляющий Тюменскую область, возглавил спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025. Он стал победителем спринта на пятом этапе в Казани, после чего в его активе стало 174 очка.

Второе и третье места занимают представители Республики Татарстан. На шесть очков от лидера отстаёт Сергей Ардашев. Тройку лучших замыкает Иван Горбунов (165). Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занимает 11-е место.

Кубок России — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Александр Терентьев (Тюменская область) — 174.
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 168.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 165.
4. Константин Тиунов (Москва) — 162.
5. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 139.
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 118...
11. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 100.

Материалы по теме
Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев
Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android