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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый
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Лыжник Сергей Ардашев по итогам спринта сохранил лидерство в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. По итогам спринта на пятом этапе в Казани в его активе 589 очков.

Второе место занимает Савелий Коростелёв, набравший 535 очков. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (524). Все три лыжника представляют Республику Татарстан. Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов с 403 очками занимает пятое место.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 589 очков.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 535.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 524.
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — 429.
  5. Александр Большунов  (Республика Татарстан) — 403.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 359.
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