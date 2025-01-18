Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс — лидер, Карль обошла Йохауг
Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После сегодняшнего спринта на шестом этапе в Ле Рус в её активе 1300 очков.
На вторую строчку поднялась представительница Германии Виктория Карль, набравшая 1074 очка. Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг с результатом 1065 очков замыкает тройку сильнейших.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 1300 очков.
- Виктория Карль (Германия) — 1074.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1043.
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 929.
- Хейди Венг (Норвегия) — 859.
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