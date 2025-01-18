Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс — лидер, Карль обошла Йохауг

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После сегодняшнего спринта на шестом этапе в Ле Рус в её активе 1300 очков.

На вторую строчку поднялась представительница Германии Виктория Карль, набравшая 1074 очка. Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг с результатом 1065 очков замыкает тройку сильнейших.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: