Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Ангер вышел на второе место

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Ангер вышел на второе место
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в спринте на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.

Победитель спринта в Ле Рус швед Эдвин Ангер поднялся на вторую строчку, набрав 877 очков. Тройку лучших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (873).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) —  877.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 873.
  4. Харальд Амундсен (Норвегия) — 836.
  5. Уго Лапалус (Франция) — 805.
  6. Симен Крюгер (Норвегия) — 787.
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс — лидер, Карль обошла Йохауг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android