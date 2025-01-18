Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Клебо лидирует, Ангер вышел на второе место

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в спринте на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.

Победитель спринта в Ле Рус швед Эдвин Ангер поднялся на вторую строчку, набрав 877 очков. Тройку лучших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (873).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: