Петтер Нортуг раскритиковал свою технику после скиатлона на чемпионате Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о 36-м месте в скиатлоне на чемпионате Норвегии.

«Это ведь запрещено транслировать на NRK, не так ли? Если вы хотите сосредоточиться на лыжах. Техника была плоха», — приводит слова Нортуга NRK.

Победителем в скиатлоне на чемпионате Норвегии стал Харальд Эстберг Амундсен. Он преодолел дистанцию за 50.38,6.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Скиатлон:

1. Харальд Амундсен — 50.38,6.

2. Матиас Хольбек — отставание + 0,1.

3. Томас Моллестад +1,7.

4. Андреас Рее +2,8.

5. Эдвард Сандвик +3,1…

36. Петтер Нортуг +2.55,5.