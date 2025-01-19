Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько женский скиатлон, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько женский скиатлон, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт женский скиатлон 10+10км. Старт запланирован на 11:00 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спкиатлон. Женщины. Частичный старт-лист:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)
2. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)
3. Алина Пеклецова (Вологодская область)
4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)
5. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)
6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...
9. Мария Истомина (Москва — Пермский край)
10. Татьяна Сорина (Тюменская область)...
12. Елизавета Пантрина (Тюменская область)

Материалы по теме
Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев
Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android