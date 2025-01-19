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Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько женский скиатлон, где смотреть

Сегодня, 19 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт женский скиатлон 10+10км. Старт запланирован на 11:00 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спкиатлон. Женщины. Частичный старт-лист:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)

2. Арина Каличева (Москва — Вологодская область)

3. Алина Пеклецова (Вологодская область)

4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)

5. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)

6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)...

9. Мария Истомина (Москва — Пермский край)

10. Татьяна Сорина (Тюменская область)...

12. Елизавета Пантрина (Тюменская область)