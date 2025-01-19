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Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько мужской скиатлон, где смотреть

Сегодня, 19 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт мужской скиатлон 10+10км. Старт запланирован на 12:50 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Скиатлон. Мужчины. Частичный старт-лист:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

4. Артём Мальцев (Тюменская область).

5. Илья Семиков (Республика Коми)...

8. Александр Большунов (Республика Татарстан).

9. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)...

11. Денис Спицов (Тюменская область)...

17. Алексей Червоткин (Тюменская область).

18. Сергей Волков (Республика Татарстан).