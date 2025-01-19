Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько мужской скиатлон, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, 5-й этап: во сколько мужской скиатлон, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Казани в рамках Кубка России — 2024/2025 пройдёт мужской скиатлон 10+10км. Старт запланирован на 12:50 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Скиатлон. Мужчины. Частичный старт-лист:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан).
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан).
4. Артём Мальцев (Тюменская область).
5. Илья Семиков (Республика Коми)...
8. Александр Большунов (Республика Татарстан).
9. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)...
11. Денис Спицов (Тюменская область)...
17. Алексей Червоткин (Тюменская область).
18. Сергей Волков (Республика Татарстан).

Материалы по теме
Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев
Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android