КМ по лыжным гонкам, шестой этап, женщины: во сколько женский масс-старт, где смотреть

Сегодня, 19 января, в Ле Рус (Франция) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женский масс-старт на 20 км классическим стилем. Старт гонки запланирован на 13:20 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции — в 13:15 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 6-й этап. Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

2. Виктория Карль (Германия).

3. Кертту Нисканен (Финляндия).

4. Эбба Андерссон (Швеция).

5. Тереза Штадлобер (Австрия).

6. Пия Финк (Германия).

7. Катарина Хенниг (Германия).

8. Моа Илар (Швеция).

9. Софи Локли (США).

10. Хелен Хоффман (Германия).

11. Фрида Карлссон (Швеция).

12. Катерин Стюарт-Джонс (Канада).

13. Флора Дольси (Франция).

14. Йонна Сундлинг (Швеция).

15. Катержина Янатова (Чехия).

16. Эмма Рибом (Швеция).

17. Надя Келин (Швейцария).

18. Катерине Зауэрбрай (Германия).

19. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия).

20. Анне Кюллёнен (Финляндия).

21. Лилиан Ганьон (Канада).

22. Аня Вебер (Швейцария).

23. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).