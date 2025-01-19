Кубок мира по лыжным гонкам, 6-й этап, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 19 января, в Ле Рус (Франция) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужской масс-старт на 20 км классическим стилем. Старт гонки запланирован на 17:45 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции — в 17:40 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 6-й этап. Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

2. Уго Лапалус (Франция).

3. Мика Фермойлен (Австрия).

4. Фридрих Мох (Германия).

5. Ийво Нисканен (Финляндия).

6. Матис Делож (Франция).

7. Пол Голберг (Норвегия).

8. Вильям Порома (Швеция).

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

10. Эдвин Ангер (Швеция).

11. Арси Руусканен (Финляндия).

12. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия).

13. Томас Хьялмар Вестгор (Ирландия).

14. Бен Огден (США).

15. Эрик Вальнес (Норвегия).

16. Йенс Бурман (Швеция).

17. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

18. Жюль Лапьер (Франция).

19. Жуль Шаппа (Франция).

20. Ристоматти Хакола (Финляндия).