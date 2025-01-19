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Дарья Непряева на финишной прямой вырвала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России

Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в скиатлоне (2x10 км) на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 51.06,1.

Второе место заняла представительница Нижегородской области Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева из Московской области (+0,9).

Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Скиатлон 2x10 км. Женщины: