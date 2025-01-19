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Дарья Непряева на финишной прямой вырвала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России

Дарья Непряева на финишной прямой вырвала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России
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Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в скиатлоне (2x10 км) на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 51.06,1.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
51:06.1
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+0.3
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.9

Второе место заняла представительница Нижегородской области Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева из Московской области (+0,9).

Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Скиатлон 2x10 км. Женщины:

  1. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 51.06,1.
  2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — отставание 0,3.
  3. Арина Каличева (Московская область) +0,9.
  4. Екатерина Никитина (Московская область) +1,0.
  5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +3,1.
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) +4,0.
Общий зачёт КР по лыжным гонкам
Календарь КР по лыжным гонкам
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