Дарья Непряева на финишной прямой вырвала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России
Поделиться
Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в скиатлоне (2x10 км) на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию за 51.06,1.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
51:06.1
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+0.3
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.9
Второе место заняла представительница Нижегородской области Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева из Московской области (+0,9).
Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Скиатлон 2x10 км. Женщины:
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 51.06,1.
- Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — отставание 0,3.
- Арина Каличева (Московская область) +0,9.
- Екатерина Никитина (Московская область) +1,0.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) +3,1.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +4,0.
Комментарии
- 19 января 2025
-
11:56
-
11:37
-
11:09
-
08:00
-
07:00
- 18 января 2025
-
23:34
-
21:55
-
21:41
-
21:27
-
20:55
-
19:51
-
18:38
-
18:25
-
16:57
-
16:10
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:33
-
15:28
-
15:16
-
14:46
-
13:49
-
13:38
-
12:04
-
11:19
-
10:41
-
10:00
-
06:00
-
00:48
- 17 января 2025
-
23:49
-
22:03
-
21:02
-
20:52