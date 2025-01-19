Непряева — о скиатлоне: ловила небольшие просветы на подъёмах, но удавалось их закрывать

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о своей победе в скиатлоне на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию 10+10 км за 51.06,1.

«Настроение хорошее. Ещё вчера понимала, что могу бороться. На классике, конечно, ловила критические моменты, закрадывались небольшие сомнения по поводу моего результата. Но после того, как мы переобулись на конёк и ушли на второй круг коньковый, поняла, что буду бороться за высокие места, что должно всё получиться.

Трасса здесь сложная, сложность заключается в том, что самая трудная часть на первом отрезке круга. Нужно было потерпеть три-четыре подъёма, потом идёт уже равнина, где можно отдохнуть, и со второго круга всё по-новому. Самый затяжной последний подъём, очень длинный. На нём было немного тяжеловато, лыжи не совсем уверенно держались, приходилось бежать без лыжни, ёлочкой. Ловила небольшие просветы, но благодаря последней части круга равнинной удавалось их легко закрывать», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Второе место заняла Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева (+0,9).