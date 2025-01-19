Лыжник Платон Исламшин травмировал руку на старте скиатлона в рамках этапа Кубка России

Лыжник Платон Исламшин, выступающий за Свердловскую область, «дёрнул» руку на старте скиатлона (2x10 км) в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани.

У него выскочило плечо из сустава. Он не смог продолжить гонку из-за болевых ощущений. После оказания медицинской помощи плечо встало на место.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

19-летний Исламшин — серебряный призёр IV Российско-китайских молодёжных зимних игр, которые прошли с 10 по 13 января в Южно-Сахалинске. Исламшин занял второе место в лыжной гонке классическом стилем на 15 км.

Ранее в женском скиатлоне на этапе в Казани победу одержала представительница Татарстана Дарья Непряева, в финишном створе опередившая Анастасию Кулешову.