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Непряева — о сестре: не могу с ней дерзко поступить, рука не поднимается

Непряева — о сестре: не могу с ней дерзко поступить, рука не поднимается
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Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о соперничестве со своей сестрой лыжницей Натальей Терентьевой.

«Мне с Наташей очень нравится бегать. Она хоть и соперница, но вместе с тем она моя сестра. Я не могу как-то дерзко с ней поступить, как-то жёстко объехать. С кем-то другим могу, это всё-таки спорт, а с ней – нет. Рука не поднимается. Не потому, что я её боюсь, а потому что она часть меня. Она не просто моя сестра, она моя опора, моя лучшая подруга.

Вчера, когда вместе с ней бежали полуфинал, были приятные эмоции, мне всегда как-то спокойно с ней бежится. Всё-таки родной человек рядом со мной», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее, Дарья Непряева одержала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию 10+10 км за 51.06,1.

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