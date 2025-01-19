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Непряева — о звании дерзкой лыжницы: планов как-то натягивать не было

Непряева — о звании дерзкой лыжницы: планов как-то натягивать не было
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Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о звании дерзкой лыжницы.

«Самую дерзкую лыжницу выбирают болельщики. Кто больше по душе болельщикам. Я не сильно обижусь, если у меня не будет такой майки. У меня сохраняется моя зелёная майка, мне в ней хорошо, и надеюсь, что она будет со мной ещё надолго. Не сказать, что я сегодня как-то дерзила, пыталась грамотно сэкономить силы. Сэкономиться на финиш. В планах такого, чтобы как-то натягивать, не было. В планах было сохранить силы и выиграть гонку, а не просто быть дерзкой.

На финиш выходили втроём, но были мысли, что заберу его. Была уверенность. Всё-таки мы бегали с девчонками всё время, все друг друга знают. Знают, кто как бегает. Выходя на финиш, понимала, с кем рядом бегу. Явных спринтеров со мной не было, так что понимала, что финиш, скорее всего, будет мой», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее, Дарья Непряева одержала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсменка преодолела дистанцию 10+10 за 51.06,1.

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