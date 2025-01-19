Сергей Ардашев победил в скиатлоне на КР, опередив Коростелёва в финишном створе
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Лыжник Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан, одержал победу в скиатлоне (2x10 км) на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 44.46,8.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Идёт
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2
Второе место занял ещё один представитель Татарстана, Савелий Коростелёв, отставший от победителя на 0,1 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Семиков из Республики Коми (+0,2). Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов находился в лидирующей группе, но упал за несколько метров до финиша.
Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Скиатлон 2x10 км. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 44.46,8.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 0,1.
- Илья Семиков (Республика Коми) +0,2.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +1,5.
- Артём Мальцев (Тюменская область) +1,5.
- Сергей Волков (Республика Татарстан) +1,7.
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