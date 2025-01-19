Сергей Ардашев победил в скиатлоне на КР, опередив Коростелёва в финишном створе

Лыжник Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан, одержал победу в скиатлоне (2x10 км) на пятом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 44.46,8.

Второе место занял ещё один представитель Татарстана, Савелий Коростелёв, отставший от победителя на 0,1 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Семиков из Республики Коми (+0,2). Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов находился в лидирующей группе, но упал за несколько метров до финиша.

Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Казань. Скиатлон 2x10 км. Мужчины:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 44.46,8. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 0,1. Илья Семиков (Республика Коми) +0,2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +1,5. Артём Мальцев (Тюменская область) +1,5. Сергей Волков (Республика Татарстан) +1,7.