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Непряева — о результатах Терентьевой после родов: она на восьмом месяце поднимала штангу

Непряева — о результатах Терентьевой после родов: она на восьмом месяце поднимала штангу
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Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала высокие результаты своей родной сестры, олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Терентьевой (Непряевой), после возвращения из декрета.

«Я не удивлена тем, как быстро Наташа вернулась на высокий уровень. Всё-таки она лучшая лыжница мира. Она тренировалась до восьмого месяца беременности. Ещё летом на седьмом-восьмом месяце она делала штангу, в таком же весе, в каком делаю я сейчас. Поэтому я никак не удивлена. Она продолжала работать всё время, каталась на роллерах. В августе родила, всё лето каталась на роллерах. Немного спортсменов в мире так тренируется.

Восстановилась действительно очень быстро, не набрала лишнего веса, никаких лишних килограммов за беременность. Наоборот, немного даже подсушилась, скинула лишнее. Беременность, как по мне, даже придала ей каких-то новых, дополнительных сил. Понятное дело, что она пока не вышла на какие-то максимальные кондиции, она не бегает ещё все гонки, не бегала столько гонок по сезону, вернее, сколько уже пробежали мы. Но тело у неё, как по мне, уже полностью готово к результату», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На этапе Кубка России в Казани Терентьева заняла первое место в гонке с раздельным стартом и стала второй в спринте. От участия в скиатлоне на 20 км Наталья отказалась. Победительницей забега стала Непряева.

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