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Непряева — о соперничестве с сестрой в спринте: поначалу была злость на Наташу

Непряева — о соперничестве с сестрой в спринте: поначалу была злость на Наташу
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Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала соперничество со своей сестрой Натальей Терентьевой в спринте в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Вчера немного не состыковались с девчонками, я попала в коробочку. Девчонки думали, что я еду с другой стороны. Не удалось заехать третьей, конечно, была поначалу злость. Злость на Наташу. Но потом я быстро отошла от этого. Рада что она финишировала второй. А для себя понимала, что буду выходить на старт скиатлона злая и буду бороться только за победу. И, в принципе, у меня всё получилось.

После сегодняшнего скиатлона поставила бы себе пятёрку за этот этап Кубка России, но мне не везло в первых гонках, в разделке и в спринте. Три секунды до пятого места не хватило в разделке. В спринте всё сами видели, что-то непонятное было. Поэтому поставлю себе четвёрку, не хватило везения. Но всё, что ни случается, то к лучшему. Сэкономила вчера силы и победила сегодня. Лучше так, чем в каждой гонке быть статисткой», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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